Россиянка, из-за которой похитили Гриба, дала комментарий СМИ

Павел Гриб Фото: Facebook Игоря Гриба

Россиянка Татьяна Ершова, которую использовали российские спецслужбы, чтобы похитить украинца Павла Гриба, заявила, что сейчас не соглашалась бы на поездку в Беларусь, в результате которой ФСБ схватила Гриба. Ершова дала комментарий ТСН.

"Я не могу, извините, пожалуйста, я не могу сдерживаться, и я не хочу еще раз в психушку. Если бы я могла сейчас вернуть время назад, я бы не соглашалась на эту поездку. Передайте ему, чтобы он там держался", - сказала девушка.

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Напомним, именно Ершова в августе 2017 года пригласила Гриба в Беларусь, где его схватили сотрудники ФСБ.

Сегодня, 22 марта, Грибу на судилище в РФ дали шесть лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Политзаключенный практически сразу объявил голодовку.

МИД Украины считает, что Россия грубо нарушила нормы международного права, похитив Гриба в Беларуси, скрывая его местонахождение, удерживая взаперти в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также отказав ему в неотложной медпомощи. Все свидетельства Гриба о насилии со стороны спецслужб РФ были отброшены судом, который вынес неправомерный приговор, напомнило министерство.

Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Гриба.