Российская техника пошла на прорыв в Киевской области – пограничники
24.02.2022, 13:16
Граница с Беларусью (Фото - ГПСУ)
Российская техника пошла на прорыв в Киевской области. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение", – пишут в ГПСУ.
Место дислокации отдела погранслужбы "Млачевка" Житомирского отряда обстреляли из реактивной артиллерии.
В ГПСУ отметили, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с ВСУ и Нацгвардией.
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