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Российская техника пошла на прорыв в Киевской области – пограничники

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 13:16
Российская техника пошла на прорыв в Киевской области – пограничники - Фото
Граница с Беларусью (Фото - ГПСУ)

Российская техника пошла на прорыв в Киевской области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение", – пишут в ГПСУ.

Место дислокации отдела погранслужбы "Млачевка" Житомирского отряда обстреляли из реактивной артиллерии.

В ГПСУ отметили, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с ВСУ и Нацгвардией.

Евгений Пилипенко
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война госпогранслужба
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