Российская управляемая бомба убила в Херсонской области 70-летнюю женщину – глава ОВА
16.07.2023, 22:39
Александр Прокудин (Фото: facebook/alexandr.prokudin.7)
Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Змиевке Хероснской области, погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
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"Вечером враг выпустил управляемые авиабомбы по Змиевке. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получила 70-летняя женщина. Она погибла на месте", – написал Прокудин.
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