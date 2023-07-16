UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российская управляемая бомба убила в Херсонской области 70-летнюю женщину – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 22:39
Российская управляемая бомба убила в Херсонской области 70-летнюю женщину – глава ОВА - Фото
Александр Прокудин (Фото: facebook/alexandr.prokudin.7)

Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Змиевке Хероснской области, погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Вечером враг выпустил управляемые авиабомбы по Змиевке. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получила 70-летняя женщина. Она погибла на месте", – написал Прокудин.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапогибшиеХерсонская областьалександр прокудинуправляемая бомба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 