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Російська керована бомба вбила на Херсонщині 70-річну жінку – голова ОВА

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 22:39
Російська керована бомба вбила на Херсонщині 70-річну жінку – голова ОВА - Фото
Олександр Прокудін (Фото: facebook/alexandr.prokudin.7)

Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Зміївці Хероської області, загинула 70-річна жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

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"Ввечері ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці", – написав Прокудін.

Сергій Бережний
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