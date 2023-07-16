Російська керована бомба вбила на Херсонщині 70-річну жінку – голова ОВА

Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Зміївці Хероської області, загинула 70-річна жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

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"Ввечері ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці", – написав Прокудін.

16 липня при ударі росіян по Харкову загинув працівник цивільного підприємства, троє людей було госпіталізовано.

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