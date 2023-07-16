Російська керована бомба вбила на Херсонщині 70-річну жінку – голова ОВА
16.07.2023, 22:39
Олександр Прокудін (Фото: facebook/alexandr.prokudin.7)
Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Зміївці Хероської області, загинула 70-річна жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
"Ввечері ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці", – написав Прокудін.
- 16 липня при ударі росіян по Харкову загинув працівник цивільного підприємства, троє людей було госпіталізовано.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі