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Окупанти знову вдарили по Харкову – ОДА

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 19:23
Окупанти знову вдарили по Харкову – ОДА - Фото
Олег Синегубов (Фото – прес-служба ВП)

Окупанти завдали чергового удару по Харкову, повідомив у Telegram голова ОДА Олег Синєгубов.

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На місці влучення виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків. За попередніми даними, є 4 потерпілих.

За даними мера міста Ігоря Терехова, є влучення у Основ'янському районі міста.

Новина оновлюється

Сергій Бережний
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