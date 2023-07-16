Окупанти знову вдарили по Харкову – ОДА

Окупанти завдали чергового удару по Харкову, повідомив у Telegram голова ОДА Олег Синєгубов.

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На місці влучення виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків. За попередніми даними, є 4 потерпілих.

За даними мера міста Ігоря Терехова, є влучення у Основ'янському районі міста.

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Росія в ніч на 16 липня завдала ракетного удару по Харкову, запустивши з території Білгородської області чотири ракети ЗРК С-300.

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