Оккупанты снова ударили по Харькову – ОГА
16.07.2023, 19:23
Олег Синегубов (Фото – пресс-служба ОП)
Оккупанты нанесли очередной удар по Харькову, сообщил в Telegram глава ОГА Олег Синегубов.
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На месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий. По предварительным данным, есть 4 потерпевших.
По данным мэра города Игоря Терехова, есть попадание в Основянском районе города.
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- Россия в ночь на 16 июля нанесла ракетный удар по Харькову, запустив с территории Белгородской области четыре ракеты ЗРК С-300.
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