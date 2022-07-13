Российские истребители выпустили ракеты по штурмовикам ВСУ, это убило женщину в Баштанке

12 июля российские истребители атаковали ракетами штурмовики Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Ракеты не попали по самолетам, но из-за них погибла женщина в Баштанке. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Пара наших штурмовиков нанесла удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области. Три вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет "воздух – воздух". Потерь нашей авиации нет. Но именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина, и пожар в поле за городом", – говорится в сообщении.

В результате выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ на южном направлении российские оккупанты за сутки понесли такие потери: 30 военных, 122 мм гаубица, реактивная система залпового огня "Ураган", четыре единицы бронированной и автомобильной техники, а также два полевых склада боеприпасов.

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Наталия Медведева

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