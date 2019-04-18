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18.04.2019, 15:34

Российские каналы планируют показать дебаты Порошенко с Зеленским

Российские каналы планируют показать дебаты Порошенко с Зеленским - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В частности, трансляцию будут вести такие кремлевские пропагандисты, как Россия 24 и Russia Today

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Пропагандистские телеканалы страны-агрессора России решили транслировать дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые состоятся 19 апреля. Об этом сообщает Интерфакс.

В частности, освещать дебаты планирует канал Россия 24, сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на своем сайте, сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

По ее словам, дебаты покажет также видеоагентство Ruptly (входит в состав RT). Симоньян уточнила, что трансляция будет идти с русским переводом.

На Дожде в пятницу будет большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом.

Напомним, Зеленский считает, что правительство не должно вмешиваться в культурную жизнь и СМИ, въезд российским артистам в Украину можно запрещать избирательно, а прежде, чем запрещать социальные сети, нужно дать альтернативную платформу для общения.

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Теги: порошенко, кремль, дебаты, russia today, Зеленский
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