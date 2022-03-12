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Российские нацисты под Киевом расстреляли женщин и детей в "зеленом коридоре": 7 погибших

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 19:25

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей, которые пытались эвакуироваться из села Победа Барышевского района Киевской области в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому коридору". Результат этого зверского поступка – семеро погибших, среди которых один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь, отметили в ГУР.

  • По состоянию на 13:00 12 марта с начала вторжения российских оккупантов в Украине погибли 79 детей, пострадали около 100. 
Вадим Ребрина
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Россия война оккупанты дети гур минобороны
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