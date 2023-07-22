Российские оккупанты дважды обстреляли Никополь. Есть раненые и разрушения

Российские оккупанты обстреляли Никополь вечером 21 июля и ночью 22 июля. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Вчера вечером враг накрыл артиллерийским огнем Никополь. Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома", – написал Лысак.

По его информации, в Никополе повреждены восемь частных домов, девять хозяйственных построек и линия электропередач.

"Еще раз агрессор обстрелял город уже ночью. Повредил промышленное предприятие. Без жертв", – добавил глава Днепропетровской ОВА.

21 июля 2023 года Россия накрыла артиллерией село под Торецком, убила двух детей.

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