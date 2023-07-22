RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Російські окупанти двічі обстріляли Нікополь. Є поранені та руйнування

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 08:44
Російські окупанти двічі обстріляли Нікополь. Є поранені та руйнування - Фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти обстріляли Нікополь увечері 21 липня та вночі 22 липня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вчора ввечері ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь. Постраждали троє людей. 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома", – написав Лисак.

За його інформацією, у Нікополі пошкоджено вісім приватних будинків, дев'ять господарських будівель та лінія електропередач.

"Ще раз агресор обстріляв місто вже вночі. Побив промислове підприємство. Без жертв", – додав голова Дніпропетровської ОВА.

Читайте також: Зеленський обіцяє РФ відповідь на чотириденний терор Одеської області та вбивства мешканців

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілНікополь
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 