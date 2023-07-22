Російські окупанти двічі обстріляли Нікополь. Є поранені та руйнування

Російські окупанти обстріляли Нікополь увечері 21 липня та вночі 22 липня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Вчора ввечері ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь. Постраждали троє людей. 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома", – написав Лисак.

За його інформацією, у Нікополі пошкоджено вісім приватних будинків, дев'ять господарських будівель та лінія електропередач.

"Ще раз агресор обстріляв місто вже вночі. Побив промислове підприємство. Без жертв", – додав голова Дніпропетровської ОВА.

21 липня 2023 року Росія накрила артилерією село під Торецьком, вбила двох дітей.

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