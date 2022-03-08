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Российские оккупанты перегруппировались для штурма Киева, Николаева, Мариуполя – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 02:28
Российские оккупанты перегруппировались для штурма Киева, Николаева, Мариуполя – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото: Нацполиция

Российская оккупационная армия продолжает наступление на территорию Украины, нанося с помощью авиации ракетные удары. Противник перегруппировался для организации штурма Киева и других городов, сказано в сводке Генштаба ВСУ за 7 марта.

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Уточняется, что оккупанты сосредоточились на "обеспечении сухопутного коридора между Крымом и континентальной Россией; взятии под контроль Мариуполя; окружении с последующим захватом Киева, а также выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей".

"К штурму оккупанты планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПН "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПН "Витязь" (Москва) и частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер")", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, на Полесском направлении российская армия сосредоточилась в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи.

На Северском направлении оккупанты наступают на Чернигов, хотят заблокировать город, а также на Сумы.

На Слобожанском направлении враг сосредоточил усилия на наступлении на Канев, Новомосковск, Северодонецк.

В Генштабе добавили, что украинские защитникам удалось отбить Изюм, однако оккупанты устроили в городе террор – обстреливали гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты пытаются прорвать оборону Волновахи и Мариуполя. В Николаеве на подступах к городу войска РФ удалось остановить – враг проводит перегруппировку войск для возобновления наступления.

Противник деморализован из-за больших потерь людей и военной техники.

  • Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. 

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Яна Катасонова
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