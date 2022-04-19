Российские оккупанты пытаются наступать на востоке и юге, но безуспешно – Генштаб ВСУ

Подразделения российских оккупантов предпринимают попытки наступления на юге и востоке Украины, но безуспешно. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 апреля.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжается перемещение поврежденной техники железнодорожным транспортом с территории Беларуси в РФ. Оккупанты продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси с целью нанесения авиационных ударов по Украине.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. Оккупанты пытаются производить огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Подразделения противника предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий к югу от Изюма. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.

На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов.

Противник продолжает нести значительные потери личного состава. В целях решения проблем с комплектованием руководство ВС РФ приняло решение о возможности подписания краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев и упрощения формы проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Указанные меры не привели к желаемому эффекту, отмечают в Генштабе ВСУ.

По информации украинских военных, с начала года для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа РФ было отобрано всего 130 военнослужащих военной службы по контракту. 22 из них уже отказались от участия в "специальной операции" на территории Украины.

Особую потребность в комплектовании личным составом испытывают подразделения, непосредственно участвующие в вооруженной агрессии на территории Украины.

По информации Генштаба, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп.

Кроме того, в Украине были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

Вадим Ребрина

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