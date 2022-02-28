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Российские оккупанты сознательно бьют из танков по жилым домам – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 22:21

Сегодня, 28 февраля, российские танки сознательно обстреливали жилые дома и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

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"Противник, утрачивая наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. На всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

При выдвижении колонны танков и бронетранспортеров враг обстреливал дома местных жителей в Черниговской области, от Талалаевки до Нежина.

Танки из состава российских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилые дома, а также отдельная группа танков открыла хаотический огонь по многоэтажкам.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы жилых городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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обстрел война
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