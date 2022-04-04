Российские оккупанты ударили ракетами по Одессе и Николаеву

В первые минуты 4 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар "по одному из объектов" в Одессе. Об этом без подробностей сообщил спикер местной областной военной администрации Сергей Братчук.

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Никакой конкретной информации о ночной атаке захватчиков не предоставлено.

"Одесса – не первый, но и не второй город в Украине, – по-одесски пошутил он. – И, невзирая на все: на ракетные удары, на тревоги, – мы были, есть и будем. Врагам: добро пожаловать в ад".

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Кроме того, около 07:40 утра россияне нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Собираем данные. Как обычно, прошу вас не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией – пишите мне в частные сообщения на Facebook", – призвал он.

Также этой ночью "были сильные обстрелы орками из систем залпового огня Нововоронцовки и Марьянского", пишет глава Криворожской ОВА Александр Вилкул. По его данным, жертв нет.

Глава разведки МI6 заявил, что казни в Украине – это часть плана Путина по вторжению, ведомство знало об этом заранее.

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Евгений Пилипенко

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