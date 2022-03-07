Российские оккупанты в ночь на 7 марта наносят ракетные удары по Харькову – видео

В ночь на 7 марта российские оккупанты продолжают обстреливать жилые дома мирного Харькова. Видео местные ресурсы публикуют в Telegram.

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В городе накануне полуночи начала звучать воздушная тревога, слышны взрывы.

Полиция Харьковской области вечером предупреждала горожан, что в ближайшее время оккупанты планируют атаковать город. Правоохранители рекомендовали прятаться в укрытие и не покидать его при обстреле.

Сегодня, около 18:15, над Харьковом украинские военные сбили истребитель российских оккупантов. Пилот катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей.

В Харькове в результате атаки российских оккупантов повреждена телевышка. Телетрансляция была приостановлена, специалисты занимаются восстановлением.

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Яна Катасонова

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