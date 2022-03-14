Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС

Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке захваченной ими Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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В Энергоатоме уверены, что оккупанты планируют и дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы.

Отмечается, что при взрыве персонал покинул рабочие места.

Также есть информация, что в настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома.

"Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции осуществляются при их непосредственном участии. Следовательно, получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме", – отмечают в Энергоатоме и добавляют, что все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном.

Опубликован список большей части представителей Росатома, которые находятся на площадке ЗАЭС:

1. Магерамов Фауд Али Хусейн, 1970 г.р., Балаковская АЭС

2. Романенко Олег Евгеньевич, 1963 г.р., Балаковская АЭС

3. Сидоров Максим Петрович, 1976 г.р., Балаковская АЭС

4. Евдокимов Сергей Юрьевич, 1973 г.р., концерн Росэнергоатом

5. Убамдаров Александр Владимирович, 1978 г.р., Балаковская АЭС

6. Смелов Виктор Андреевич, 1972 г.р., Ростовская АЭС

7. Куликов Антон Сергеевич, 1981 г.р., Билибинская АЭС

8. Малахов Иван Васильевич, 1956 г.р., Ростовская АЭС

Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины сообщает, что радиационный фон на территории области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения.

4 марта ночью в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1. На АЭС загорелся учебно-тренировочный корпус, пожар на котором был ликвидирован в 06:20. С того времени АЭС захвачена российскими оккупантами.

7 марта Энергоатом сообщил, что оккупанты завезли 14 журналистов-пропагандистов на Запорожскую атомную электростанцию, которые готовят информационную атаку на Энергоатом, чтобы оправдать "ядерный терроризм захватчиков". Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам.

10 марта российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащего с атомной электростанцией.

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Оксана Житнюк

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