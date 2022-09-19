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Российские пилоты сильно рискуют, это приводит к потерям авиации РФ – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 09:26
Российские пилоты сильно рискуют, это приводит к потерям авиации РФ – разведка Британии - Фото
Сбитый российский Су-35 в Украине (фото - Воздушные Силы ВСУ)

Российские пилоты идут на большой риск на фоне контрнаступления ВСУ, потери авиации армии РФ растут. Об этом пишет Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.

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За последние 10 дней армия РФ, вероятно, потеряла не менее четырех боевых самолетов, а с начала полномасштабной войны – около 55, пишут британцы. По данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли уже 251 самолет.

Вполне вероятно, что рост потерь авиации – результат риска, на который идут российские пилоты, чтобы поддержать свои войска при наступлении ВСУ.

Пилоты часто плохо ориентируются в обстановке с быстрой сменой фронта, это повышает вероятность залета в плотные зоны украинской ПВО.

Отсутствие у РФ превосходства в воздухе – один из важнейших факторов хрупкости российских действий в Украине.

Смотрите видео: Украинские войска "приземлили" Су-34 российских оккупантов

Марко Сировой
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ВСУ самолеты авиация пилоты вкс рф войска россии
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