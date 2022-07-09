Российские подразделения теперь получают устаревшие БТР – разведка Британии

Россия формирует новые части для продолжения войны с Украиной, но снабжает большинство из них снятой с хранения устаревшей техникой. Об этом пишет в Twitter разведка Великобритании.

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По данным разведки, Россия перебрасывает резервы со всей страны к Украине для подготовки будущих наступательных операций.

При этом большая часть новых пехотных подразделений "вероятно, развертывается с бронемашинами МТ-ЛБ, снятыми с долговременного хранения", – сказано в сегодняшней сводке.

Британцы отмечают, что сама Россия долго называла эти машины "непригодными для большинства задач по транспортировке пехоты на передовой". Эти машины проектировались в 1950-х годах как тягачи для артиллерии, имеют слишком тонкую броню и относительно слабое вооружение (пулемет).

"Несмотря на заявление Путина о том, что ВС РФ "еще даже не начали" воевать в Украине, россиянам приходится разворачивать подкрепления с использованием устаревшего или малопригодного оборудования", – сказано в сводке.

Сегодня Генштаб сообщил в утренней сводке, что оккупанты в очередной раз попытались штурмовать Углегорскую ТЭС, но их отбросили.

Сергей Бережной

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