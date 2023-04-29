Российские пропагандисты выдали видео ГСЧС из Умани за обстрел Донбасса со стороны ВСУ
29.04.2023, 19:52
Скриншот с видео
Государственный телеканал страны-террориста "Россия 1" выдал кадры разрушенного российской ракетой многоквартирного дома в Умани за последствия удара ВСУ по Донбассу. Внимание на это обратило издание Настоящее время.
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- 28 апреля ночью во время воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани.
- Погибли 23 мирных украинских жителя, среди них шестеро детей.
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