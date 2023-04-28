Президент Владимир Зеленский, комментируя российский ракетный удар по многоквартирному жилому дому Умани, заявил, что "только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины". Об этом он сказал в видеообращении.

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Президент отметил, что всем спасенным жильцам этого дома, соседних домов, которые зацепило, к сожалению, взрывной волной, оказывается необходимая помощь.

"Ракета по Умани, по городу, абсолютно мирному, известному всему миру тем, который принимал ежегодно десятки тысяч паломников-хасидов…. Только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Днепропетровской области в результате сегодняшнего ракетного удара погибла женщина 92-го года рождения и ее дочь Вероника 20-го года рождения.

"Еще и трех лет этому ребенку не исполнилось! Вечная память!…. Соболезнование семье, соболезнование близким…" – сказал президент.

Ночью во время воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.

Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которых написано "за Умань".

В настоящее время погибли 23 человека.

Вадим Ребрина

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