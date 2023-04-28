UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о российской атаке на Умань: Только абсолютное зло может совершать такой террор видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 22:19
Владимир Зеленский (скриншот)
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео

Президент Владимир Зеленский, комментируя российский ракетный удар по многоквартирному жилому дому Умани, заявил, что "только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины". Об этом он сказал в видеообращении.

Президент отметил, что всем спасенным жильцам этого дома, соседних домов, которые зацепило, к сожалению, взрывной волной, оказывается необходимая помощь.

"Ракета по Умани, по городу, абсолютно мирному, известному всему миру тем, который принимал ежегодно десятки тысяч паломников-хасидов…. Только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Днепропетровской области в результате сегодняшнего ракетного удара погибла женщина 92-го года рождения и ее дочь Вероника 20-го года рождения.

"Еще и трех лет этому ребенку не исполнилось! Вечная память!…. Соболезнование семье, соболезнование близким…" – сказал президент.

  • Ночью во время воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
  • Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которых написано "за Умань".
  • В настоящее время погибли 23 человека.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийумань
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 