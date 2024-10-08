Оккупанты зашли на восточную окраину Торецка. Бои ведутся за каждый подъезд – ВСУ
На восточном фронте самое горячее направление – Торецкое. Ситуация нестабильна, бои с российскими оккупантами ведутся уже в самом городе Торецк, сообщила спикер оперитивно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.
"Бои ведутся буквально за каждый подъезд, ситуация нестабильна... Россияне зашли на восточную окраину города, несколько продвинулись по улице Центральной в направлении шахты "Центральная". Но постоянно меняется – то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши", — сказала Бобовникова.
Она подчеркнула, что Силы обороны постоянно восстанавливают уничтоженные врагом позиции, пытаются возвращать то, что захватили оккупанты, и "изо всех сил" не дают продвигаться врагу вперед, "чего бы это ни стоило" им.
Кроме того, бои ведутся в районе Нью-Йорка, а именно за поселок Нелиповка. По словам спикера ОТГ "Луганск", тактика россиян похожа на ту, которую они применяют в Торецке: "равняют город с землей" с помощью артиллерии, а затем штурмуют малыми группами от трех до пяти человек.
Относительно ситуации у Часового Яра, по словам Бобовниковой, она контролируемая. Город защищают сильные подразделения, не дающие врагу продвигаться.
"Несмотря на то, что у противника много разных желаний – захватить Часов Яр и всю Украину, но на данный момент ни окружить Часов Яр, ни захватить всю Украину он возможности не имеет", — подчеркнула спикер ОТГ "Луганск".
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