Окупанти зайшли на східну околицю Торецька. Бої ведуться за кожен під'їзд – ЗСУ

Ситуація в місті складна, українські військові докладають зусилля, щоб не дати ворогу просунутися далі

ЗСУ (Фото: Генштаб)

На східному фронті найгарячіший напрямок – Торецький. Ситуація нестабільна, бої з російськими окупантами ведуться вже в самому місті Торецьк, повідомила речниця оперитивно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

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"Бої ведуться буквально за кожний під'їзд, ситуація нестабільна... Росіяни зайшли на східну околицю міста, дещо просунулися по вулиці Центральній в напрямку шахти "Центральна". Але постійно змінюється – то ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші", — сказала Бобовнікова.

Вона підкреслила, що Сили оборони постійно відновлюють знищені ворогом позиції, намагаються повертати те, що захопили окупанти, та з "усіх сил" не дають просуватися ворогові вперед, "чого б це не коштувало" їм.

Крім цього, бої ведуться в районі Нью-Йорка, а саме за селище Нелипівка. За словами речниці ОТУ "Луганськ", тактика росіян схожа на ту, яку вони застосовують у Торецьку: "рівняють місто з землею" за допомогою артилерії, а потім штурмують малими групами від трьох до п'яти осіб.

Стосовно ситуації біля Часового Яру, за словами Бобовнікової, то вона контрольована. Місто захищають сильні підрозділи, які не дають ворогу просуватися.

"Попри те, що противник має багато різних бажань – захопити Часів Яр та всю Україну, але на цей момент ні оточити Часів Яр, ні захопити всю Україну він можливості не має", — підкреслила речниця ОТУ "Луганськ".