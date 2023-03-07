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Российские спецслужбы пытаются собирать разведданные от имени зарубежных СМИ – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 16:36
Российские спецслужбы пытаются собирать разведданные от имени зарубежных СМИ – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении попыток российских спецслужб собирать разведданные от имени зарубежных СМИ. Псевдомедийщиков прежде всего интересуют результаты ракетных атак россиян, сообщает СБУ.

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Киберспециалисты заявляют о многочисленных попытках спецслужб РФ получить разведывательную информацию под видом деятельности иностранных медиа. Для сбора закрытых сведений враг использует специализированные интернет-платформы и форумы украинских журналистов.

Как сообщает СБУ, оккупанты размещают информационные запросы от имени якобы работников известных зарубежных СМИ – якобы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне РФ против Украины.

"В первую очередь врага интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации "прилетов" и их последствия. В случае предоставления соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы "объявлений" обещают "гонорар", – сообщают в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, эта информация нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты.

СБУ предупреждает общественность о таких попытках вражеской разведывательно-подрывной деятельности, призывает быть бдительными и сразу сообщать правоохранителям о подозрительных "запросах".

  • Сегодня СБУ также заявила о срыве планов РФ по созданию условий для оккупации Очакова: задержан агент ГРУ РФ.
Оксана Житнюк
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