Российские спецслужбы пытаются собирать разведданные от имени зарубежных СМИ – СБУ
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении попыток российских спецслужб собирать разведданные от имени зарубежных СМИ. Псевдомедийщиков прежде всего интересуют результаты ракетных атак россиян, сообщает СБУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Киберспециалисты заявляют о многочисленных попытках спецслужб РФ получить разведывательную информацию под видом деятельности иностранных медиа. Для сбора закрытых сведений враг использует специализированные интернет-платформы и форумы украинских журналистов.
Как сообщает СБУ, оккупанты размещают информационные запросы от имени якобы работников известных зарубежных СМИ – якобы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне РФ против Украины.
"В первую очередь врага интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации "прилетов" и их последствия. В случае предоставления соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы "объявлений" обещают "гонорар", – сообщают в СБУ.
По данным украинской спецслужбы, эта информация нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты.
СБУ предупреждает общественность о таких попытках вражеской разведывательно-подрывной деятельности, призывает быть бдительными и сразу сообщать правоохранителям о подозрительных "запросах".
- Сегодня СБУ также заявила о срыве планов РФ по созданию условий для оккупации Очакова: задержан агент ГРУ РФ.
Комментарии