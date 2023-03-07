СБУ сорвала планы РФ по созданию условий для оккупации Очакова, задержан агент ГРУ – видео

В результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известный как ГРУ), который собирал разведданные для захвата украинского города. Им оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, российская военная разведка поставила ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей.

За это мэру города предлагали "выбрать должность" в случае захвата южного региона. Впрочем, он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов, говорят в Службе.

Следствие установило, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров спецопераций ВСУ.

Впоследствии он устроился на работу в Очаковский городской совет.

После полномасштабного вторжения с должностным лицом установила связь российская военная разведка для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что он находился в постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ Сергеем Колесниковым, уроженцем Украины.

Именно по его указанию чиновник скрыто собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов. Для этого он пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников.

Также он занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу страны-агрессора, сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили "тайный" телефон, который он использовал для конспирированной переписки с оккупантами.

Кроме этого, изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УК Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

1 марта контрразведка Службы безопасности заявила о разоблачении российского агента в Николаевской области.

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Вадим Ребрина

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