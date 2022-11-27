Российские удары по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте – Офис президента

Ракетные атаки России на энергосистему Украины не влияют на ситуацию на фронте. Об этом написал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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Представитель ОП отметил, что российские атаки на объекты энергетики – это не только отключение света.

"Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, не приехавшая скорая", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что удары РФ по гражданской критической инфраструктуре Украины не меняют положение в районах боевых действий.

"Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет", – заявил советник главы ОП.

Он назвал действия путинского режима фашизмом 21-го века, когда Россия терроризирует гражданские города, а российские пропагандисты этому аплодируют.

23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.

Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.

Министр энергетики заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.

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Наталія Медведєва

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