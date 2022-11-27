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Российские удары по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 21:03
Российские удары по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте – Офис президента - Фото
Михаил Подоляк (Фото: Офис президента)

Ракетные атаки России на энергосистему Украины не влияют на ситуацию на фронте. Об этом написал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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Представитель ОП отметил, что российские атаки на объекты энергетики – это не только отключение света.

"Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, не приехавшая скорая", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что удары РФ по гражданской критической инфраструктуре Украины не меняют положение в районах боевых действий. 

"Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет", – заявил советник главы ОП.

Он назвал действия путинского режима фашизмом 21-го века, когда Россия терроризирует гражданские города, а российские пропагандисты этому аплодируют.

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Наталія Медведєва
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