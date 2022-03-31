Российские военные сбили собственный самолет – британская разведка
Российские оккупанты, вторгшиеся на территорию Украины, сбили собственный самолет. Об этом сообщил директор британского агентства радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флеминг в своем выступлении 31 марта в Австралии, передает GCHQ.
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Флеминг заявил, что Путин терпит неудачу в попытке захвата Украины, сейчас он использует план Б – более варварский по отношению к гражданскому населению и городам.
По словам британского разведчика, Путин сильно ошибся в оценке ситуации:
- недооценил сопротивление украинского народа;
- недооценил силу коалиции, которую его действия активизируют;
- недооценил экономические последствия режима санкций;
- переоценил возможности своих вооруженных сил, чтобы обеспечить быструю победу.
"Мы видели, как российские солдаты, лишенные оружия и боевого духа, отказывались выполнять приказы, выводили из строя собственное оборудование, технику и даже случайно сбили собственный самолет", – сказал Флеминг.
По мнению британской разведки, советники Путина боятся сказать ему правду, но тем не менее масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму.
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