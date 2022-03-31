Российские военные сбили собственный самолет – британская разведка

Российские оккупанты, вторгшиеся на территорию Украины, сбили собственный самолет. Об этом сообщил директор британского агентства радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флеминг в своем выступлении 31 марта в Австралии, передает GCHQ.

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Флеминг заявил, что Путин терпит неудачу в попытке захвата Украины, сейчас он использует план Б – более варварский по отношению к гражданскому населению и городам.

По словам британского разведчика, Путин сильно ошибся в оценке ситуации:

- недооценил сопротивление украинского народа;

- недооценил силу коалиции, которую его действия активизируют;

- недооценил экономические последствия режима санкций;

- переоценил возможности своих вооруженных сил, чтобы обеспечить быструю победу.

"Мы видели, как российские солдаты, лишенные оружия и боевого духа, отказывались выполнять приказы, выводили из строя собственное оборудование, технику и даже случайно сбили собственный самолет", – сказал Флеминг.

По мнению британской разведки, советники Путина боятся сказать ему правду, но тем не менее масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму.

СПРАВКА. Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) — спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

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Наталия Медведева

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