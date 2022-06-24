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Российские войска обстреляли пригород Запорожья

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 02:57
Российские войска обстреляли пригород Запорожья - Фото
Фото: EPA

Российские войска в ночь на 24 июня обстреляли пригород Запорожья.

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"Сегодня ночью вы слышали взрывы. Это были звуки обстрелов пригорода, в результате которых была повреждена инфраструктура одного из населенных пунктов области. В самом городе "прилетов" не было", — написал в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Запорожская областная администрация подтвердила, что обстрел произошел недалеко от города.

"Враг коварно ночью произвел обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают представители ГСЧС. В областном центре "прилеты" в настоящее время не зафиксированы", — говорится в сообщении.

Линия фронта находится в нескольких десятках километров от Запорожья.

Андрей Водяный
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война запорожская область Запорожье
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