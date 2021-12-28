Российских контрактников после возвращения из Сирии обложили данью бандиты – СМИ

Военнослужащие из Кемеровской области России пожаловались в Комитет солдатских матерей на местных бандитов из города Юрга, которые "обложили их данью". Об этом сообщает издание The Insider.

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Как пишут местные СМИ, "у бандитов был особый список контрактников, которые уезжали в командировки в Сирию, где неплохо зарабатывали", среди пострадавших есть и офицеры.

По информации журналистов, "криминалитет тесно связан с командованием частей и силовиками". За отказ платить военнослужащим угрожают "блатными" из Кемерово.

Издание Ura.ru сообщает о неком Мударисе Тартыкове, которого все местные знают под кличками "Мандарин" или "Миха-медведь". Он беспрепятственно ездит по городу на тонированном автомобиле без номеров.

Собеседники издания утверждают, что Тартыков занимается поборами с военнослужащих как минимум с 2017 года.

У Тартыкова якобы есть список из почти сотни военных, "они регулярно платят ему дань, которая исчисляется сотнями тысяч рублей в месяц".

В феврале 2021 года у него и подельников изъяли чужие банковские карты, долговые расписки и наркотики, а потом всю банду отправили в СИЗО, сообщают журналисты.

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Однако в декабре тонированный автомобиль без номеров снова заметили на территории военной части.

Местные правоохранители отказывают журналистам в ответах на информзапросы, предлагают обращаться в Следственный комитет в Москве.

24 декабря 2021 года сообщалось, что в последние недели на оккупированную территорию Донбасса прибывают российские наемники для совершения диверсий против Украины.

Утром 27 декабря 2021 года в Луганской области боевик принял наркотики и пришел на украинские позиции, его задержали.

Александр Матвиенко

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