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Российским пропагандистам из Звезды запретили въезд в Украину

Российским пропагандистам из Звезды запретили въезд в Украину - Фото
Диана Сирази с телеканала Звезда на Майдане (скриншот с видео)
16.12.2019, 21:45

Сотрудники телеканала въехали как частные лица, но фактически осуществляли работу на телеканал

Корреспондентам российского пропагандистского телеканала Звезда, которых впустили в Украину 12 декабря, запретили въезд на три года. Об этом LIGA.net сообщила спикер СБУ Алена Гитлянская.

По ее словам, поскольку сотрудники Звезды въехали как частные лица, но фактически осуществляли работу на телеканал, внесенный в санкционные списки СНБО, им запрещен въезд в Украину на три года.

В Госпогранслужбе ранее сообщили, что сотрудники подконтрольного Министерству обороны России канала въехали в Украину с частным визитом.

Собеседник в силовых структурах отметил LIGA.net, что происходящее - спецоперация МО РФ в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские журналисты могут приехать на Донбасс.

"Провоцируют. Зеленский пригласил посмотреть на Донбасс. Первыми приехали агенты МО РФ делать провокацию, чтобы мы их сразу же выгнали и, тем самым, опровергли слова президента", - пояснил собеседник, призвав "сохранять хладнокровие".

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