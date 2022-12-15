Российский дрон пытался атаковать катер морских пограничников в Николаевской области
15.12.2022, 12:15
Коллаж ГПСУ
Сегодня, 15 декабря, в Николаевской области беспилотник российской армии пытался напасть на пограничный катер и был сбит. Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
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"Вражеский беспилотник пытался атаковать катер морских пограничников в Николаевской области", – говорится в сообщении ГПСУ.
По информации пограничников, российский БПЛА не выполнил свою задачу, а был уничтожен.
"Смертоносный дрон не долетел до катера, поскольку экипаж обезвредил его меткой стрельбой", – рассказали пограничники.
- 14 декабря российские оккупанты атаковали Киев 13-ю дронами-камикадзе, все они были сбиты силами ПВО.
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