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Российский дрон пытался атаковать катер морских пограничников в Николаевской области

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 12:15
Российский дрон пытался атаковать катер морских пограничников в Николаевской области - Фото
Коллаж ГПСУ

Сегодня, 15 декабря, в Николаевской области беспилотник российской армии пытался напасть на пограничный катер и был сбит. Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

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"Вражеский беспилотник пытался атаковать катер морских пограничников в Николаевской области", – говорится в сообщении ГПСУ.

По информации пограничников, российский БПЛА не выполнил свою задачу, а был уничтожен.

"Смертоносный дрон не долетел до катера, поскольку экипаж обезвредил его меткой стрельбой", – рассказали пограничники.

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Наталія Медведєва
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дрон госпогранслужба
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