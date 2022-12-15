Российский дрон пытался атаковать катер морских пограничников в Николаевской области

Сегодня, 15 декабря, в Николаевской области беспилотник российской армии пытался напасть на пограничный катер и был сбит. Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вражеский беспилотник пытался атаковать катер морских пограничников в Николаевской области", – говорится в сообщении ГПСУ.

По информации пограничников, российский БПЛА не выполнил свою задачу, а был уничтожен.

"Смертоносный дрон не долетел до катера, поскольку экипаж обезвредил его меткой стрельбой", – рассказали пограничники.

14 декабря российские оккупанты атаковали Киев 13-ю дронами-камикадзе, все они были сбиты силами ПВО.

Читайте также: Силы спецопераций отработали по оккупантам двумя дронами-камикадзе – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.