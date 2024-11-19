Российский командир наврал генералам об "успехах" оккупантов под Лиманом – ГУР
Главное управление разведки Минобороны опровергло якобы успехи россиян под Лиманом Донецкой области. В разведке заявили, что командир 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ лжет об этом российским генералам.
Так, на днях командир 67-й мотострелковой дивизии российских оккупационных сил докладывал генерал-майору Юсупову – командующему 25-й армией Московского военного округа о якобы успехах под Лиманом.
"Чтобы избежать расправы за причиненные Силами безопасности и обороны Украины потери, комдив российских мотострелков соврал генералу Юсупову о якобы боях на окраине Ямполовки и прорыве захватчиков в Торское, что не соответствует действительности", – подчеркнули в ГУР.
Разведчики добавили, что ложь или искаженная информация в докладах по ситуации на фронте "высшим вождям" – это явление, характерное и распространенное на всех звеньях управления российскими оккупационными силами.
- Россия регулярно лжет о своих "успехах" в боях. 14 ноября в ВСУ опровергли якобы пребывание захватчиков в Купянске, а также заявления РФ о якобы оккупации Ильинки.
- 15 ноября в ГПСУ опровергли заявление российских пропагандистов о том, что диверсионно-разведывательная группа оккупантов якобы зашла в село Гремяч Черниговской области.