Российский командир наврал генералам об "успехах" оккупантов под Лиманом – ГУР

Военная разведка опровергла бои на окраине Ямполовки и прорыв РФ в Торское

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Главное управление разведки Минобороны опровергло якобы успехи россиян под Лиманом Донецкой области. В разведке заявили, что командир 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ лжет об этом российским генералам.

Так, на днях командир 67-й мотострелковой дивизии российских оккупационных сил докладывал генерал-майору Юсупову – командующему 25-й армией Московского военного округа о якобы успехах под Лиманом.

"Чтобы избежать расправы за причиненные Силами безопасности и обороны Украины потери, комдив российских мотострелков соврал генералу Юсупову о якобы боях на окраине Ямполовки и прорыве захватчиков в Торское, что не соответствует действительности", – подчеркнули в ГУР.

Разведчики добавили, что ложь или искаженная информация в докладах по ситуации на фронте "высшим вождям" – это явление, характерное и распространенное на всех звеньях управления российскими оккупационными силами.