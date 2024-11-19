Російський командир набрехав генералам про "успіхи" окупантів під Лиманом – ГУР

Воєнна розвідка спростувала бої на околиці Ямполівки та прорив РФ у Торське

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Головне управління розвідки Міноборони спростувало нібито успіхи росіян під Лиманом Донецької області. У розвідці заявили, що командир 67-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ бреше про це російським генералам.

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Так, днями командир 67-ї мотострілецької дивізії російських окупаційних сил доповідав генерал-майору Юсупову – командувачу 25-ї армії Московського воєнного округу про начебто успіхи під Лиманом.

"Щоб не зазнати розправи за завдані Силами безпеки та оборони України втрати, комдив російських мотострілків збрехав генералу Юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив загарбників у Торське, що не відповідає дійсності", – наголосили у ГУР.

Розвідники додали, що брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті "вищим вождям" – це явище, характерне і поширене на усіх ланках управління російськими окупаційними силами.