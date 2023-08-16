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Российский "крот" хотел вступить в десантно-штурмовые войска ВСУ, но попался – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 12:32
Российский
Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности и Госбюро расследований задержали в Киевской области коллаборанта, который пытался вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных в пользу России. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, задержанный должен был узнать места базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах.

"В дальнейшем фигурант планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы сливать оккупантам геолокации боевых позиций и перемещение десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой", – сообщили в спецслужбе.

Сообщается, что сотрудники СБУ задокументировали незаконные действия фигуранта и задержали его на этапе оформления на военную службу в Силы обороны.

Задержанный – житель Херсона, который во время оккупации города, по данным СБУ, поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

По данным следствия, оккупанты назначили задержанного "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии".

На этой должности коллаборант занимался подготовкой отрядов, которые конвоировали похищенных местных жителей в камеры российской тюрьмы. По имеющимся у СБУ данным, тогда он попал в поле зрения российских спецслужб.

Следователи выяснили, что после освобождения Херсона фигурант получил задание от оккупантов "залечь на дно" и впоследствии переехать в Киевскую область.

На территории столичного региона он должен был обратиться в местный военкомат, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ и приступить к выполнению вражеских задач.

Задержанному сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос дополнительной квалификации действий фигуранта по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Российский "крот" хотел вступить в десантно-штурмовые войска ВСУ, но попался – СБУ

Российский "крот" хотел вступить в десантно-штурмовые войска ВСУ, но попался – СБУ

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Наталья Медведева
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