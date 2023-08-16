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Російський "крот" хотів вступити до десантно-штурмових військ ЗСУ, але попався – СБУ

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 12:32
Російський
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки та Держбюро розслідувань затримали у Київській області колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь Росії. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, затриманий мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах.

"Надалі фігурант планував відбути в один із фронтових районів, щоб зливати окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовий", – повідомили у спецслужбі.

Повідомляється, що співробітники СБУ задокументували незаконні дії фігуранта та його затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.

Затриманий – житель Херсона, який під час окупації міста, за даними СБУ, підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За даними слідства, окупанти призначили затриманого "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії".

На цій посаді колаборант займався підготовкою загонів, які проводили конвоювання викрадених місцевих мешканців до камер російської в'язниці. За даними СБУ, тоді він потрапив у поле зору російських спецслужб.

Слідчі з'ясували, що після звільнення Херсона фігурант отримав завдання від окупантів "залягти на дно" та згодом переїхати до Київської області.

На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ та розпочати виконання ворожих завдань.

Затриманому повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Вирішується питання додаткової кваліфікації дій фігуранта за статтею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Російський "крот" хотів вступити до десантно-штурмових військ ЗСУ, але попався – СБУ

Російський "крот" хотів вступити до десантно-штурмових військ ЗСУ, але попався – СБУ

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Наталія Медведєва
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