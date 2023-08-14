Валерій Шайтанов. Генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення за держзраду

Генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Правоохоронці заявляють, що Шевченківський районний суд Києва визнав Шайтанова винним у держзраді, спробі терористичного акту та зберіганні боєприпасів.

Зазначається, що розгляд справи продовжувався з жовтня 2020 року, коли СБУ направила до суду обвинувальний акт.

Слідчі стверджують, що Шайтанов перебуває на агентурному зв'язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника Федеральної служби безпеки РФ Ігоря Єгорова — останній під псевдонімом "Ельбрус" був одним із організатором окупації частини Донбасу у 2014 році.

СБУ пише, що Шайтанов збирав і передавав росіянам інформацію про секретні операції в районах проведення АТО/ООС та задіяних у них співробітників.

Генерала було затримано СБУ у квітні 2020 року в результаті спеціальної операції.

14 квітня 2020 року СБУ затримала Шайтанова: підозрюють у роботі на ФСБ РФ.

СБУ вважає, що він планував убивство добровольця АТО Адама Осмаєва.

Генерал-майору оголосили підозру у держзраді та вчиненні теракту, 15 квітня його заарештували.

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