Валерій Шайтанов. Генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення за держзраду
Генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Правоохоронці заявляють, що Шевченківський районний суд Києва визнав Шайтанова винним у держзраді, спробі терористичного акту та зберіганні боєприпасів.
Зазначається, що розгляд справи продовжувався з жовтня 2020 року, коли СБУ направила до суду обвинувальний акт.
Слідчі стверджують, що Шайтанов перебуває на агентурному зв'язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника Федеральної служби безпеки РФ Ігоря Єгорова — останній під псевдонімом "Ельбрус" був одним із організатором окупації частини Донбасу у 2014 році.
СБУ пише, що Шайтанов збирав і передавав росіянам інформацію про секретні операції в районах проведення АТО/ООС та задіяних у них співробітників.
Генерала було затримано СБУ у квітні 2020 року в результаті спеціальної операції.
- 14 квітня 2020 року СБУ затримала Шайтанова: підозрюють у роботі на ФСБ РФ.
- СБУ вважає, що він планував убивство добровольця АТО Адама Осмаєва.
- Генерал-майору оголосили підозру у держзраді та вчиненні теракту, 15 квітня його заарештували.
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