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Валерій Шайтанов. Генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення за держзраду

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 14:12
Валерій Шайтанов. Генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення за держзраду - Фото
Валерій Шайтанов у суді (Фото: LIGA.net)

Генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці заявляють, що Шевченківський районний суд Києва визнав Шайтанова винним у держзраді, спробі терористичного акту та зберіганні боєприпасів.

Зазначається, що розгляд справи продовжувався з жовтня 2020 року, коли СБУ направила до суду обвинувальний акт.

Слідчі стверджують, що Шайтанов перебуває на агентурному зв'язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника Федеральної служби безпеки РФ Ігоря Єгорова — останній під псевдонімом "Ельбрус" був одним із організатором окупації частини Донбасу у 2014 році.

СБУ пише, що Шайтанов збирав і передавав росіянам інформацію про секретні операції в районах проведення АТО/ООС та задіяних у них співробітників.

Генерала було затримано СБУ у квітні 2020 року в результаті спеціальної операції.

  • 14 квітня 2020 року СБУ затримала Шайтанова: підозрюють у роботі на ФСБ РФ.
  • СБУ вважає, що він планував убивство добровольця АТО Адама Осмаєва.
  • Генерал-майору оголосили підозру у держзраді та вчиненні теракту, 15 квітня його заарештували.

Читайте також: "Це підстава". Шайтанов, таємний агент та держзрада: 7 фактів про справу генерал-майора СБУ

Дмитро Гриниченко
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війнасбудержзрадаВалерій Шайтанов
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