Валерий Шайтанов. Генерал-майора СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова суд приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Правоохранители заявляют, что Шевченковский районный суд Киева признал Шайтанова виновным в госизмене, попытке террористического акта, а также хранении боеприпасов.

Отмечается, что рассмотрение дела продолжалось с октября 2020 года, когда СБУ направила в суд обвинительный акт.

Следователи утверждают, что Шайтанов находится на агентурной связи под псевдонимом "Бобыль" у полковника Федеральной службы безопасности РФ Игоря Егорова — последний под псевдонимом "Эльбрус" был одним из организатором оккупации части Донбасса в 2014 году.

СБУ пишет, что Шайтанов собирал и передавал россиянам информацию о секретных операциях в районах проведения АТО/ООС и задействованных в них сотрудников.

Генерал был задержан СБУ в апреле 2020 года в результате специальной операции.

14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова: подозревают в работе на ФСБ РФ.

СБУ считает, что он планировал убийство добровольца АТО Адама Осмаева.

Генерал-майору объявили подозрение в госизмене и совершении теракта, 15 апреля его арестовали.

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