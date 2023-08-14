Валерий Шайтанов. Генерал-майора СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова суд приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Правоохранители заявляют, что Шевченковский районный суд Киева признал Шайтанова виновным в госизмене, попытке террористического акта, а также хранении боеприпасов.
Отмечается, что рассмотрение дела продолжалось с октября 2020 года, когда СБУ направила в суд обвинительный акт.
Следователи утверждают, что Шайтанов находится на агентурной связи под псевдонимом "Бобыль" у полковника Федеральной службы безопасности РФ Игоря Егорова — последний под псевдонимом "Эльбрус" был одним из организатором оккупации части Донбасса в 2014 году.
СБУ пишет, что Шайтанов собирал и передавал россиянам информацию о секретных операциях в районах проведения АТО/ООС и задействованных в них сотрудников.
Генерал был задержан СБУ в апреле 2020 года в результате специальной операции.
- 14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова: подозревают в работе на ФСБ РФ.
- СБУ считает, что он планировал убийство добровольца АТО Адама Осмаева.
- Генерал-майору объявили подозрение в госизмене и совершении теракта, 15 апреля его арестовали.
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