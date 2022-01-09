Российского тиктокера-миллионника Милохина не пустили в Украину

Популярного российского тиктокера Даню Милохина не пустили в Украину. Об этом Милохин сообщил в своих Instagram-сторис. Причина пока неизвестна.

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Тиктокер провел в киевском аэропорту несколько часов и был отправлен обратно в Россию.

"Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. Свэг", — сказал он в записи, снятой в аэропорту Киева.

Спустя час Милохин записал новое видео: "Чуваки, меня не впустили. Я — враг. Нас обратно развернули, б...дь".

В другой сторис Милохин опубликовал свой портрет со словом "Грусть".

В Госпогранслужбе Украины ситуацию пока не комментировали.

В комментариях в Instagram подписчики тиктокера предположили, что причина отказа во въезде — незаконное посещение оккупированного Россией Крыма летом прошлого года. Соответствует ли действительности эта информация, неизвестно.

В конце декабря Милохин в одном из российских YouTube-шоу фактически назвал Крым российским. Ему задали вопрос, какой российский город "летает". Правильный ответ — Орел. Но тиктокер сначала почему-то назвал Омск, а потом Крым.

24 декабря пограничники не разрешили въезд в Украину российской актрисе Алисе Шитиковой, которая осенью 2017 года посетила временно оккупированный Крым.

Вадим Ребрина

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