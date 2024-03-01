Россию исключили из одной из старейших международных организаций – Дунайской комиссии
Россию исключили из Дунайской комиссии, одной из старейших международных организаций, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Международная изоляция государства-агрессора продолжает усиливаться. Дунайская комиссия, одна из старейших международных организаций в мире, на своей 100-й юбилейной сессии в декабре прошлого года, во время первого украинского председательства, решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией", – написал он.
В целом у РФ было время до 29 февраля самостоятельно выйти из организации, однако агрессору "не хватило мужества", отметил Кулеба.
В конце концов с 1 марта страны-члены Дунайской комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед РФ согласно учредительной Белградской конвенции, пояснил глава МИД.
Кроме того, отметил он, комиссия впервые в истории наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в организации в марте 2022 года.
"Я благодарю Дунайскую комиссию, наших дунайских партнеров и всех, кто помог принять это историческое решение. Я призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", – подытожил Кулеба.
- В марте 2022 года Дунайская комиссия приостановила полномочия представителей России и исключила их из состава секретариата Комиссии.
- 15 декабря 2023 года комиссия приняла решение о том, что Россия должна выйти из организации до 29 февраля 2024 года.
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