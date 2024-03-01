Россию исключили из одной из старейших международных организаций – Дунайской комиссии

РФ "не хватило мужества" самостоятельно выйти из организации, также она получила штраф, потому что не платила взносы, сообщил Дмитрий Кулеба

Дунай (Фото: Depositphotos)

Россию исключили из Дунайской комиссии, одной из старейших международных организаций, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Международная изоляция государства-агрессора продолжает усиливаться. Дунайская комиссия, одна из старейших международных организаций в мире, на своей 100-й юбилейной сессии в декабре прошлого года, во время первого украинского председательства, решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией", – написал он.

В целом у РФ было время до 29 февраля самостоятельно выйти из организации, однако агрессору "не хватило мужества", отметил Кулеба.

В конце концов с 1 марта страны-члены Дунайской комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед РФ согласно учредительной Белградской конвенции, пояснил глава МИД.

Кроме того, отметил он, комиссия впервые в истории наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в организации в марте 2022 года.

"Я благодарю Дунайскую комиссию, наших дунайских партнеров и всех, кто помог принять это историческое решение. Я призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", – подытожил Кулеба.

Дунайская комиссия – международная межправительственная организация, созданная в рамках конвенции о режиме судоходства на Дунае, подписанной в Белграде 18 августа 1948 года. Раньше в комиссию входили 11 стран, включая РФ, теперь – 10. Еще 9 стран находятся в статусе наблюдателей.

В марте 2022 года Дунайская комиссия приостановила полномочия представителей России и исключила их из состава секретариата Комиссии.

15 декабря 2023 года комиссия приняла решение о том, что Россия должна выйти из организации до 29 февраля 2024 года.

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