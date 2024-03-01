Росію виключили з однієї з найстаріших міжнародних організацій – Дунайської комісії

РФ "не вистачило мужності" самостійно вийти з організації, також вона отримала штраф, бо не платила внески, повідомив Дмитро Кулеба

Дунай (Фото: Depositphotos)

Росію виключили з Дунайської комісії, однієї з найстаріших міжнародних організацій, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує посилюватися. Дунайська комісія, одна з найстаріших міжнародних організацій у світі, на своїй 100-й ювілейній сесії минулого грудня, під час першого українського головування, вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією", – написав він.

Загалом РФ мала час до 29 лютого самостійно вийти з організації, проте агресору "не вистачило мужності", зауважив Кулеба.

Врешті-решт, з 1 березня країни-члени Дунайської комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед РФ згідно з установчою Белградською конвенцією, пояснив очільник МЗС.

Окрім цього, зауважив він, комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в організації у березні 2022 року.

"Я дякую Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг прийняти це історичне рішення. Я закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", – підсумував Кулеба.

Дунайська комісія – міжнародна міжурядова організація, створена в межах конвенції про режим судноплавства на Дунаї, яка була підписана в Белграді 18 серпня 1948 року. Раніше у комісію входили 11 країн, включно з РФ, тепер – 10. Ще 9 країн перебувають у статусі спостерігачів.

У березні 2022 року Дунайська комісія призупинила повноваження представників Росії та виключила їх зі складу секретаріату Комісії.

15 грудня 2023 року комісія ухвалила рішення, що Росія має вийти з організації до 29 лютого 2024 року.

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