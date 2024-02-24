Небензя в ООН ніс пропаганду про Україну. Глава МЗС Польщі демонтував його брехню по пунктах

Радослав Сікорський (Фото: EPA/SARAH MEYSSONNIER)

Посол Росії в ООН Василь Небензя видав низку пропагандистських заяв про Україну на засіданні Ради безпеки організації. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розвінчав кожну брехливу тезу представника Москви.

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За його словами, Небензя назвав Україну "клієнтом Заходу", але насправді українці виборюють свою незалежність, а в Києві сидить не "київський режим", а демократично обрана влада.

"Він називає їх "нацистами". Однак президент – єврей, міністр оборони – мусульманин, і у них немає політичних в'язнів. Небензя стверджує, що Україна загрузла в корупції. Що ж, Олексій Навальний задокументував, наскільки чесна і непідкупна влада в його країні" — сказав Сікорський.

Він зазначив, що РФ звинувачує США в "неоколоніалізмі", проте саме Москва завжди намагалася знищити Україну, а колишній президент Росії Дмитро Медведєв та інші пропагандисти постійно погрожують ядерною війною, хоча водночас звинувачують світ у "русофобії".

"Сказав, що ми відкидаємо інтереси безпеки Росії. Ми почали переозброюватися тільки тоді, коли Росія почала вторгатися до своїх сусідів. Небензя навіть заявив, що Польща напала на Росію під час Другої світової війни. Про що він каже? СРСР напав на Польщу разом із нацистською Німеччиною 17 вересня 1939 року. Вони навіть провели спільний парад перемоги 22 вересня", – заявив дипломат.

Глава польського МЗС нагадав, що на кожне вторгнення до Росії припадає 10 її вторгнень до інших країн, а також наголосив, що у 2014 році в Україні стався не "державний переворот", а усунення від влади президента Віктора Януковича демократично обраним парламентом.

"І, нарешті, він каже, що нібито Росію ніколи не можна перемогти. Росія не виграла Кримську війну, не виграла російсько-японську війну, не виграла Першу світову війну, не виграла битву за Варшаву. Вона не виграла в Афганістані і не виграла холодну війну. Але в цьому є і позитив: після кожної поразки проводилися реформи", – резюмував міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ООН, що вулиці Авдіївки буквально усіяні трупами російських окупантів, незважаючи на переможні реляції пропаганди Москви про захоплення міста.

Диктатор Путін в інтерв'ю пропагандисту Карлсону сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

Нещодавно Небензя заявив, що причиною жертв під час масованого ракетного удару РФ по Україні стала "робота" ППО. Посол України Сергій Кислиця заявив, що Москва розуміє лише мову сили.

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