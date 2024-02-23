Кулеба: Російські злочинці вчинили всі типи звірств, перераховані у Римському статуті

Очільник МЗС запросив учасників засідання приєднатися до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії, і надати Україні артилерійські снаряди

Фото: Міністерство закордонних справ України

23 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у спеціальному розширеному засіданні Постійної ради ОБСЄ, де закликав створити нові механізми для притягнення російських окупантів до відповідальності. Про це повідомляється на сайті українського МЗС.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У своєму виступі міністр наголосив, що за час агресії проти України російські окупанти вчинили буквально всі типи звірств, перераховані у Римському статуті. Тому він закликав ізолювати РФ від усіх можливих міжнародних організацій та розробити механізми для притягнення агресора до відповідальності.

"Допоки Росія краде наших дітей, викрадає цивільних осіб, здійснює напади на цивільну інфраструктуру, руйнує навколишнє середовище та вчиняє інші злочини, ОБСЄ має бути майданчиком відповідальності РФ, а не діалогу з нею", – сказав Кулеба.

Також глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що ОБСЄ має проявити активність у застосуванні наявних інструментів задля допомоги у поверненні незаконно депортованих українців і стати платформою для притягнення Росії до відповідальності.

Резюмуючи, Кулеба запросив учасників засідання приєднатися до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії, і надати Україні артилерійські снаряди, засоби протиповітряної оборони та далекобійні ракети.

Читайте також: "Кинули в яму до вбитих, катували в морозильних камерах". Офіцеру РФ оголошено підозру

17 січня Дмитро Кулеба на брифінгу з британським колегою Девідом Кемероном у Давосі наголосив, що Україні потрібен не заморожений конфлікт, а заморожені російські активи.

19 лютого Кулеба на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС закликав скасувати експортні контракти, направити боєприпаси на потреби українського фронту та європейської оборони.

Читайте також: Кулеба: Путін має бути вдячним за острах ескалації – ми втратили час, але рішення ухвалені