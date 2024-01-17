Кулеба – "експертам": Нам потрібні заморожені активи РФ, а не заморожений конфлікт

Дмитро Кулеба (Скриншот з відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україні потрібен не заморожений конфлікт, а заморожені активи РФ. Про це він заявив на брифінгу з британським колегою Девідом Кемероном у Давосі.

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"Нам потрібні заморожені активи РФ, а не заморожений конфлікт. Саме таким має бути шлях уперед, щоб надіслати чіткий сигнал усім у світі: якщо ти наважуєшся порушити правила, ти будеш змушений заплатити за це", – сказав глава МЗС.

Таким чином він відповів деяким "експертам" про те, що, імовірно, Україні варто було б піти на замороження війни.

Кулеба додав, що "якщо не прояснити це зараз, то кількість міждержавних конфліктів і загострень у світі зростатиме, а ціна їх вирішення буде набагато вищою, ніж ціна допомоги Україні".

Головком Залужний у листопаді заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни. За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.

4 листопада Зеленський прокоментував слова Залужного про "глухий кут" на фронті: сказав, що "це не патова ситуація" і "це не якась новина".

Наступного дня Зеленський знову заявив, що не вважає нинішню ситуацію на фронті "тупиковою", попри відповідні оцінки деяких військових чиновників США та Залужного.

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