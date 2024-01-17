Кулеба – "экспертам": Нам нужны замороженные активы РФ, а не замороженный конфликт

Дмитрий Кулеба (Скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине нужен не замороженный конфликт, а замороженные активы РФ. Об этом он заявил на брифинге с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Давосе.

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"Нам нужны замороженные активы РФ, а не замороженный конфликт. Именно таким должен быть путь вперед, чтобы направить четкий сигнал всем в мире: если ты решаешься нарушить правила, ты будешь вынужден заплатить за это", – сказал глава МИД.

Таким образом он ответил некоторым "экспертам" о том, что, вероятно, Украине стоило бы пойти на заморозку войны.

Кулеба добавил, что "если не прояснить это сейчас, то количество межгосударственных конфликтов и обострений в мире будет расти, а цена их разрешения будет намного выше, чем цена помощи Украине".

Главком Залужный в ноябре заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневровый тип войны. По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО.

4 ноября Зеленский прокомментировал слова Залужного о "тупике" на фронте: сказал, что "это не патовая ситуация" и "это не какая-то новость".

На следующий день Зеленский снова заявил, что не считает нынешнюю ситуацию на фронте "тупиковой", несмотря на соответствующие оценки некоторых военных чиновников США и Залужного.

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