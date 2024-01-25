Кулеба: Путін має бути вдячним за острах ескалації – ми втратили час, але рішення ухвалені

Очільник МЗС вважає, що для багатьох столиць було нелегко відмовитися від десятиліть і століть "зовнішньополітичного мислення щодо Росії"

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у російсько-українській війні ніщо не принесло російському диктатору Володимиру Путіну більше користі, ніж концепт "не допустити ескалації". Він заявив інтерв'ю журналу Foreign Affairs, що закінчення війни такого масштабу вимагає усунення основної причини війни – імперіалістичного мислення Путіна.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кулеба заявив, що Путін "має бути вдячним" за концепт "не допустити ескалації", адже це затягувало прийняття багатьох рішень, які все-таки були прийняті пізніше.

"Ми втратили час, ми втратили території, ми втратили життя", – наголосив очільник МЗС.

Міністр зауважив, що для багатьох столиць було нелегко відмовитися від десятиліть і століть "зовнішньополітичного мислення щодо Росії". Він зазначив, що покоління дипломатів були виховані на передумові, що "до Росії слід ставитися як до партнера, як до складного, але все ж партнера".

Він звернув увагу, що країнам "надзвичайно складно зробити розворот за один день", однак вони все ж, хоча б частково, його роблять, коли дозволяють передачу зброї Україні.

"Але чи був цей поворот повним? Поки ні. Але ви бачите, що закінчення війни такого роду вимагає усунення основної причини війни, а основною причиною тут є імперіалістичне мислення Путіна", – зазначив Кулеба.

Читайте також: Кулеба: Дехто у світі вважає Путіна "лідером, який припустився жахливої помилки"

Очільник МЗС зазначив, що які б балансові підходи не застосовували країни до Путіна та, "якими б обережними не намагалися бути – він завжди буде на крок попереду".

"Так мислять і діють імперії. Тому він думає не про Україну, він думає про відновлення того впливу, який його попередники створили для Російської імперії", – наголосив міністр.

Кулеба заявив, що поки російський диктатор "перебуває на своєму місці, має можливості й не отримає урок повернення за свій кордон – він продовжуватиме це робити".

"Ось чому так важливо змінити те, як ми думаємо про Росію, змінити те, як ми ставимося до Росії, і розробити політику, яка буде спрямована на деімперіалізацію мислення в Кремлі. Це єдиний шлях до цього – викласти їм урок на полі бою", – підсумував очільник МЗС.

Наразі занепокоєння серед країн-членів НАТО та ЄС щодо ймовірної загрози Росії зростає. 24 січня розпочалися найбільші з періоду холодної війни навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця весни. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявляв, що близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях.

Мета цих навчань — оборонних планів НАТО, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

Багато політиків країн-членів ЄС та НАТО впродовж останніх тижнів закликають посилювати оборонні спроможності країн та готуватися до можливого російського нападу.

Читайте також: Начальник Генштабу Британії: Британці мають морально бути готовими до можливої війни з РФ

3 січня 2024 року верховний комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни.

16 січня президент Зеленський заявив, що позиція країн-партнерів "не ескалювати" війну санкціями проти РФ та допомогою для України є хибною. Через неї було втрачено життя українців, зокрема захисників, та час, а Росія так і не пішла на ескалацію.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

Читайте також: Командувач армією Естонії: Щоб напасти на НАТО, Росія має вивести з України 300 000 вояків