В ООН закликали Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни

Тюрк заявив про "тривожну ескалацію бойових дій" у війні Росії проти України

Волкер Тюрк (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни. Відповідну заяву опублікувала пресслужба організації.

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За його словами, в Україні та Росії спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

"Десятки мирних жителів убиті в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти", — заявив Тюрк.

Він закликав до "негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права".

2 січня головком Залужний заявив, що всі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які використовувала Росія, були збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

Вранці 2 січня окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи пролунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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