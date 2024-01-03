В ООН призвали Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны

Тюрк заявил о "тревожной эскалации боевых действий" в войне России против Украины

Уолкер Тюрк (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Верховный комиссар ООН по правам человека Уолкер Тюрк призвал Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации.

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По его словам, в Украине и России наблюдается "тревожная эскалация боевых действий".

"Десятки мирных жителей убиты в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения и нападения на гражданские объекты", — заявил Тюрк.

Он призвал к "немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданского населения и уважения международного права".

2 января главком Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые использовала Россия, были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Утром 2 января оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы прогремели в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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