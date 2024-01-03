В ООН призвали Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны
Верховный комиссар ООН по правам человека Уолкер Тюрк призвал Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации.
По его словам, в Украине и России наблюдается "тревожная эскалация боевых действий".
"Десятки мирных жителей убиты в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения и нападения на гражданские объекты", — заявил Тюрк.
Он призвал к "немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданского населения и уважения международного права".
2 января главком Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые использовала Россия, были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.
- Утром 2 января оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.
- Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".
- Также взрывы прогремели в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".
Читайте также: Зеленский – украинцам: Россия запустила 300 ракет с 29 декабря, реагируйте на сигналы тревоги