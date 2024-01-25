Кулеба: Путин должен благодарить за страх эскалации – время теряли, но решения приняты

Глава МИД считает, что для многих столиц было нелегко отказаться от десятилетий и веков "внешнеполитического мышления в отношении России"

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в российско-украинской войне ничто не принесло российскому диктатору Владимиру Путину больше пользы, чем концепт "не допустить эскалации". Он заявил интервью журналу Foreign Affairs, что окончание войны такого масштаба требует устранения основной причины войны – империалистического мышления Путина.

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Кулеба заявил, что Путин "должен быть благодарным" за концепт "не допустить эскалации", ведь это затягивало принятие многих решений, которые все-таки были приняты позже.

"Мы потеряли время, мы потеряли территории, мы потеряли жизни", – подчеркнул глава МИД.

Министр отметил, что для многих столиц было нелегко отказаться от десятилетий и веков "внешнеполитического мышления в отношении России". Он отметил, что поколения дипломатов были воспитаны на предпосылке, что "к России следует относиться как к партнеру, как к сложному, но все же партнеру".

Он обратил внимание, что странам "чрезвычайно сложно сделать разворот за один день", однако они все же, хотя бы частично, его делают, когда разрешают передачу оружия Украине.

"Но был ли этот поворот полным? Пока нет. Но вы видите, что окончание войны такого рода требует устранения основной причины войны, а основной причиной здесь является империалистическое мышление Путина", – отметил Кулеба.

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Глава МИД отметил, что какие бы балансовые подходы не применяли страны к Путину и, "какими бы осторожными не пытались быть – он всегда будет на шаг впереди".

"Так мыслят и действуют империи. Поэтому он думает не об Украине, он думает о восстановлении того влияния, которое его предшественники создали для Российской империи", – подчеркнул министр.

Кулеба заявил, что пока российский диктатор "находится на своем месте, имеет возможности и не получит урок возвращения за свою границу – он будет продолжать это делать".

"Вот почему так важно изменить то, как мы думаем о России, изменить то, как мы относимся к России, и разработать политику, которая будет направлена на деимпериализацию мышления в Кремле. Это единственный путь к этому – преподать им урок на поле боя", – подытожил глава МИД.

Сейчас обеспокоенность среди стран-членов НАТО и ЕС по поводу вероятной угрозы России растет. 24 января начались крупнейшие с периода холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца весны. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявлял, что около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях.

Цель этих учений — оборонные планы НАТО, разработанные Североатлантическим союзом за последние десятилетия и подробно описанные, как он будет реагировать на вероятную российскую атаку.

Многие политики стран-членов ЕС и НАТО в течение последних недель призывают усиливать оборонные способности стран и готовиться к возможному российскому нападению.

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3 января 2024 года верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк призвал Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны.

16 января президент Зеленский заявил, что позиция стран-партнеров "не эскалировать" войну санкциями против РФ и помощью для Украины ошибочна. Из-за нее была потеряна жизнь украинцев, в том числе защитников, и время, а Россия так и не пошла на эскалацию.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

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