Кулеба: Дехто у світі вважає Путіна "лідером, який припустився жахливої помилки"

Очільник МЗС вважає, що світові стратегії "Україна має перемогти" та "Росія не має перемогти" – різні

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дві концептуальні проблеми, які лежать в основі проблематичного формування міжнародної політики щодо Росії та диктатора Володимира Путіна. В інтерв'ю журналу Foreign Affairs він пояснив, що деякі українські міжнародні партнери вважають Путіна "лідером, який припустився жахливої помилки".

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Кулеба вважає, що деякі міжнародні партери України досі не вважають російського диктатора злом, яке має бути "знищено як політичний концепт чи як спосіб ведення міжнародних справ". Натомість вони вважають його "лідером, який припустився жахливої помилки, за яку він має заплатити".

"Якщо ви вважаєте, що він лідер, який припустився жахливої помилки, – ви створюєте одну стратегію й один підхід. Однак, якщо ви вважаєте його злом, яке має припинити своє існування в міжнародній політиці, – це інша стратегія", – заявив Кулеба.

На думку очільника МЗС, деякі партнери досі так розглядають російського диктатора, попри всі ті уроки, які він дав протягом понад 20 років свого правління.

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Другою концептуальною проблемою Кулеба вважає лінію "Росія не має перемогти в цій війні". Він наголосив, що українська сторона з першого дня казала, що Україна має перемогти в цій війні.

"Україна має перемогти в цій війні" та "Росія не має перемогти" – це дві різні стратегії", – акцентував він й наголосив, що ці дві концепції є основою недоліків формування міжнародної політики.

Окрім цього, очільник МЗС прокоментував ситуацію із країнами, які підтримують Україну, та наголосив, що вони розуміють, що "хоч якою була б ціна допомоги Україні – це дешевше, ніж виправляти світ".

Він наголосив, що сукупний ВВП українських союзників на 21% вищий, ніж сукупний ВВП країн зі списку російських союзників.

23 січня глава оборонного відомства США закликав учасників "Рамштайну" надати ЗСУ "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення". Та наголосив, що Путін "продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором".

25 січня стало відомо, що міністр оборони Німеччини Пісторіус вважає ситуацію на фронті в Україні кращою, ніж це обговорюється в суспільстві. За його словами, територіальні здобутки Росії є незначними, зважаючи на "нелюдські зусилля", які докладає російський диктатор Путін.

У цей же день канцлер Німеччини Шольц заявив, що простого рішення війни Росії проти України не слід очікувати.

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