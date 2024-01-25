Кулеба: Некоторые в мире считают Путина "лидером, который допустил ужасную ошибку"

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал две концептуальные проблемы, лежащие в основе проблематичного формирования международной политики в отношении России и диктатора Владимира Путина. В интервью журналу Foreign Affairs он пояснил, что некоторые украинские международные партнеры считают Путина "лидером, допустившим ужасную ошибку".

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Кулеба полагает, что некоторые международные партнеры Украины до сих пор не считают российского диктатора злом, которое должно быть "уничтожено как политический концепт или как способ ведения международных дел". Вместо этого они считают его "лидером, допустившим ужасную ошибку, за которую он должен заплатить".

"Если вы считаете, что он лидер, который допустил ужасную ошибку, – вы создаете одну стратегию и один подход. Однако, если вы считаете его злом, которое должно прекратить свое существование в международной политике, – это другая стратегия", – заявил Кулеба.

По мнению главы МИД, некоторые партнеры до сих пор так рассматривают российского диктатора, несмотря на все те уроки, которые он дал в течение более 20 лет своего правления.

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Второй концептуальной проблемой Кулеба считает линию "Россия не должна победить в этой войне". Он отметил, что украинская сторона с первого дня говорила, что Украина должна победить в этой войне.

"Украина должна победить в этой войне" и "Россия не должна победить" – это две разные стратегии", – акцентировал он и подчеркнул, что эти две концепции являются основой недостатков формирования международной политики.

Кроме того, глава МИД прокомментировал ситуацию со странами, которые поддерживают Украину, и отметил, что они понимают, что "какой бы ни была цена помощи Украине – это дешевле, чем исправлять мир".

Он отметил, что совокупный ВВП украинских союзников на 21% выше, чем совокупный ВВП стран из списка российских союзников.

23 января глава оборонного ведомства США призвал участников "Рамштайна" предоставить ВСУ "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата". И подчеркнул, что Путин "продолжает жертвовать немыслимым количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору".

25 января стало известно, что министр обороны Германии Писториус считает ситуацию на фронте в Украине лучше, чем это обсуждается в обществе. По его словам, территориальные достижения России незначительны, учитывая "нечеловеческие усилия", которые прилагает российский диктатор Путин.

В этот же день канцлер Германии Шольц заявил, что простого решения войны России против Украины не следует ожидать.

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